Artilheiro do Interiorano é da série C

É da Série C o artilheiro da Edição de 2019 do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia, até aqui. Trata-se de Jeferson Neves, do Barra Bonita B, que balançou as redes em sete oportunidades.

Ainda pela terceira divisão, Edson Pegoraro (Canavese) marcou seis vezes, enquanto que Fábio Valcarenghi (Poletto), anotou cinco gols.



Pela série B, Marcel (Baixo São Luiz) é o artilheiro com seis tentos. Com cinco aparecem Willian (Gomercindo) e Maurício (Alto Boa Esperança). Por fim, com quatro gols estão Giovani (Pinhal) e Diogo (Santa Terezinha B).