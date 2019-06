A Vigilância Epidemiológica de Concórdia recebeu na manhã desta segunda-feira, 3 de junho, o resultado do exame que confirma o primeiro caso de dengue no município. Trata-se de um homem que viajou para São Paulo e retornou com os sintomas da doença. Um exame foi realizado em um laboratório de Concórdia e apontou dengue, mas a confirmação oficial foi divulgada pelo Lacen nesta segunda-feira.

A enfermeira responsável pelo Programa de Combate à Dengue em Concórdia, Mara Sampaio, diz que o rapaz não está hospitalizado e já está bem de saúde. “O quadro dos sintomas foi bem leve”, afirma.

A Vigilância Epidemiológica monitora outros dois casos suspeitos. Um deles é uma criança e outro um homem que viajou para Minas Gerais e retornou a Concórdia com os sintomas de dengue. O material para exame foi coletado e encaminhado ao Lacen de Florianópolis.

Alerta importante

O mosquito Aedes Aegipty é o transmissor de doenças como a dengue, zika vírus e chikungunya. A melhor maneira de prevenir essas doenças é eliminando todos os pontos de água parada, que é onde eles se reproduzem. Para isso, alguns cuidados básicos devem ser seguidos:

- Pneus velhos não podem ser jogados em céu aberto;

- As garrafas devem ser guardadas secas e de cabeça para baixo;

- Nunca deixe acumular água nos vasos de plantas;

- As calhas e as lajes devem estar sempre limpas e as piscinas tratadas com cloro;

- Caixas de água, poços e cisternas precisam estar bem fechados e o lixo deve ser jogado em local adequado.