Moradores do bairro Frei Lency 2 entraram em contato com o Jornalismo da Aliança nesta segunda-feira, dia 03, reclamando da falta de água. De acordo com as informações repassadas à emissora, algumas famílias estão sem água desde sexta-feira, dia 31.

A dona de casa Cecília Pereira, da Rua Gilmar Ampese, relatou que tem caixa, mas mesmo assim ficou sem água durante o final de semana e também está sem nesta segunda-feira. “Já percebemos na sexta que o abastecimento da Casan parou. Economizamos, mas mesmo assim foi toda a água da caixa. Recebi visitas aqui e aí não tive o que fazer”, reclamou ela. “Precisei pedir que eles não usassem o banheiro. Isso foi vergonhoso, uma situação muito ruim”, lamenta ela.

A moradora também reclamou que não pode lavar roupas durante o fim de semana.”Estou com o tanque e com a máquina cheios de roupa. Aguardamos a água no sábado, no domingo e não veio. Imaginei que viria nesta segunda, mas até o início da tarde nada. Tenho outeros serviços para fazer também, mas não posso”, conta Cecília. “Minha vizinha também está com o problema desde sexta”, acrescenta.

O Jornalismo da Aliança fez contato com a Casan e a informação repassada é a de que as reclamações chegaram somente na manhã desta segunda-feira, dia 03. Uma equipe já foi enviada para saber qual o motivo da falta de água no bairro e o conserto deve ser feito nas próximas horas.