As 900 doses da vacina da gripe disponibilizadas em Concórdia para o público em geral já foram esgotadas na manhã desta segunda-feira, 3 de junho. A enfermeira responsável pela sala de vacinas da unidade sanitária central, Ieda Schumann, relata que a procura foi intensa tanto na unidade sanitária central quanto nos postos de saúde dos bairros. “Para as crianças que precisam fazer a segunda dose nos próximos meses, as vacinas estão reservadas. Nas gestantes também vamos aplicar enquanto houver vacinas”, afirma Ieda.

Na última sexta-feira, 31 de maio, encerrou a campanha para os grupos prioritários e as doses excedentes foram disponibilizadas para a população em geral. No entanto, foram oferecidas apenas as vacinas que sobrarem, ou seja, o Ministério da Saúde não mandou doses a mais para que toda a população seja contemplada.

Quem tiver interesse se proteger contra a gripe pode procurar as clínicas particulares. No Sesi, o custo é R$ 60,00 para a comunidade, R$ 41,00 para funcionários das empresas que possuem convênio com a CDL e R$ 46,00 para trabalhadores da indústria . Os dependentes dos profissionais da indústria ou dos conveniados com a CDL também pagam R$ 46,00. As doses disponíveis no Sesi protegem contra três tipos de vírus. Nas clínicas particulares de Concórdia são aplicadas doses tetravalentes por R$ 80,00.