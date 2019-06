O concordiense Matheus Stumpf conquistou no fim de semana o tricampenato do Open Regional Sul de Taekwondo. A competição, que reuniu 150 atletas, aconteceu no fim de semana, em Jaraguá do Sul. Ele competiu na categoria até 58 quilos.



“Acabei a competição conquistando o primeiro lugar. Com isso somo mais 10 pontos no ranking nacional da categoria até 58 quilos”, diz Matheus. A competição foi nas categorias nas categorias cadete, juvenil, sub 21, adulto, master e na estreante, categoria do Parataekwondo, nos naipes masculino e feminino.