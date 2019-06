Adolescente foge do Casep e PM faz buscas em Concórdia

A Polícia Militar de Concórdia está em busca de um adolescente que fugiu do Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório, Casep, localizado em Fragosos. Conforme informações apuradas pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, as guarnições estão concentradas na região do bairro dos Estados para tentar localizar o jovem.



Conforme relatos, o interno está trajando um moletom de cor azul e uma calça cinza, com uma estrela estampada. Ele ainda estaria calçando uma sandália e meias brancas.



Ainda de acordo com essas informações, o interno estaria ferido e teria solicitado ajuda a um popular. As buscas seguem.



Em atualização.



(Com informações do repórter André Krüger).