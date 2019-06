Após o encerramento da primeira rodada da série B do Campeonato Catarinense, o Concórdia Atlético Clube está na vice-liderança da competição, com três pontos. Conforme já informado, o Galo do Oeste venceu na estreia o Inter de Lages, em casa, por 2 a 0. O CAC divide a posição como Fluminense, que venceu o Blumenau pelo mesmo placar no domingo. Estando atrás somente do Almirante Barroso, que goleou o Próspera, de Criciúma, por 6 a 0 e lidera pelo saldo de gols.



Em outro jogo, o Juventus ganhou do Camboriú, em casa, por 1 a 0. Todos esses jogos foram realizados no domingo, dia dois.