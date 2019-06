Festa Nacional do Leitão Assado será realizada em 28 de julho e corte do bolo e da mortadela no dia 29

Concórdia completa 85 anos em 29 de julho de 2019. A Festa Nacional do Leitão Assado (Fenal) e o corte do bolo e da mortadela são os eventos mais aguardados para comemorar essa data. Inicialmente, o governo municipal cogitou a possibilidade de fazer as duas festas no feriado do dia 29, uma segunda-feira, mas isso já foi descartado. A Fenal continua no domingo (28/07) e as inscrições poderão ser feitas a partir da sexta-feira, 28 de junho, um mês antes da festa.

As equipes interessadas em participar do Festival Gastronômico poderão efetuar a inscrição na sede da Secretaria de Agricultura, no horário das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h30. Neste ano serão novamente disponibilizadas 250 vagas. As categorias permanecem Leitão em Pedaços (assado no espeto), Leitão à Concórdia (assado inteiro na churrasqueira) e Leitão Inteiro (assado no forno). Os espaços serão reservados conforme a ordem de chegada.

A coordenadora da programação de aniversário, Édila Souza, comenta que foi discutida a união dos dois eventos para não dar choque de datas com outras atividades que são realizadas neste período. “Além disso, unir as duas festas representaria uma economia bastante significativa, porque se contrataria uma mesma estrutura”, pontua. Segundo Édila, essa possibilidade foi descartada depois de várias avaliações e se levou em consideração a participação do público regional e estadual. A Fenal será no domingo, 28 de julho, no Parque de Exposições, e o corte do bolo e da mortadela está marcado para o dia 29, na Rua Coberta.