Fato aconteceu no fim da noite do domingo, dia dois, em Herval d'Oeste.

O tatuador Leandro Horácio Pires, conhecido como “Braço”, 37 anos, morreu na noite deste domingo (2) após ser atingido com golpes de enxada durante uma briga em Linha Rio Sapato, interior de Herval d´Oeste. A Polícia Militar foi acionada por volta das 23h30min para atender a ocorrência e quando chegou ao local, juntamente com os Bombeiros, encontrou o corpo da vítima caído sobre a escada e coberto, pois os familiares achavam que ele estava morto.

Bombeiros iniciaram o processo de reanimação após constatar que Leandro ainda possuía sinais vitais. Durante o trajeto até o hospital, ele entrou em parada cardiorrespiratória, sendo que a equipe utilizou o desfibrilador para ressuscitação. A guarnição solicitou apoio do SAMU, que encontrou a ambulância no caminho e ajudou nos procedimentos, mas a vítima deu entrada no Hospital Universitário Santa Terezinha sem os sinais vitais.

De acordo com relato dos envolvidos, Leandro chegou na casa da família da ex-namorada alterado e tentou investir contra eles com uma faca, momento em que o cunhado acabou desferindo os golpes com a enxada. Um deles atingiu a cabeça. O fato teria ocorrido por volta das 21h30min, mas tiveram que pedir auxílio de uma prima para acionar socorro, pois no local não há sinal de telefone. O autor fugiu antes da chegada da polícia.

(Fonte: Caco da Rosa)