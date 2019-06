Vários objetos foram levados de um veículo que estava estacionado na garagem da casa do proprietário, em Concórdia. O fato foi registrado neste domingo, dia dois, na Central de Polícia Civil de Concórdia.



Conforme o proprietário do carro, ele havia colocado o veículo na garagem de sua residência, na rua Hercílio Vieira, no bairro Nazaré no começo da noite do sábado, dia primeiro. No começo da manhã deste domingo, dia dois, ele percebeu que a porta do carro estava aberta e encontrou o interior todo revirado. Ele percebeu a falta de uma máquina manual plaina, marca Skill, uma carteira em couro preta, um talão de cheque do Banco do Brasil e a sua Carteira de Identidade.



Não se sabe o horário que ocorreu a invasão da garagem, arrombamento do veículo e furto dos objetos.