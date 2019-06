Fato aconteceu no começo da tarde deste domingo, dia dois.

Apenas danos materiais foram registrados em um capotamento de veículo, registrado no começo da tarde deste domingo, dia dois, na SC 462, próximo do pedreira, na entrada da cidade de Peritiba. O fato foi atendido pela Polícia Militar desse município.



O acidente envolveu um Fiat Pálio, com placas de Concórdia. Somente o motorista, que não se feriu, estava no veículo. Ele alega que, por alguma razão, perdeu o controle do carro na descida para Peritiba.