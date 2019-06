A queda do avião de pequeno porte, que aconteceu na comunidade de Linha São Geraldo, interior de Concórdia, e tirou a vida do empresário Odimar Roman, de 53 anos, completa um mês nesta segunda-feira, dia 03. As investigações em relação ao acidente ainda estão em andamento, mas até o momento não se sabe o que causou a tragédia.

O acidente aconteceu no dia 03 de maio, por volta das 19h, quando a aeronave bateu no topo de algumas árvores e caiu na mata. O piloto morreu no local. Moradores de Linha São Geraldo relataram no dia, que viram o avião de Roman sobrevoando a comunidade. Amigos do piloto, que estava sozinho na aeronave, confirmaram que ele havia decolado do Aeroporto Municipal de Concórdia, pouco tempo antes da queda.