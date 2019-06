Um bebê de um mês e meio de vida foi salvo através de ação rápida dos socorristas dos Bombeiros Voluntários de Ipumirim, o fato foi registrado no maior município do Vale da Produção, na manhã deste domingo, dia dois.



Conforme informações, a guarnição foi chamada por volta das 9h para intervir em um engasgamento de uma criança. O fato teria acontecido, enquando o bebê tomava leite. De acordo com relatos, quando a ambulância chegou no local, a vítima estava cianótica, ou seja, com a coloração da pele azulada ou arroxeada, neste caso em função da dificuldade de respiração.



Os socorristas fizeram o procedimento de tapotagem, que é virar o corpo da criança e dar leves tapas nas costas, até a desobstrução das vias aéreas. Após o procedimento, a criança foi levada ao Hospital São Camilo, de Ipumirim, para avaliação médica.