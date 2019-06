O deputado federal Celso Maldaner é o novo presidente do Diretório Regional do MDB. Foi eleito esta tarde durante reunião dos membros do Diretório Regional eleitos em chapa única durante a Convenção Estadual realizada no auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa.

Maldaner recebeu 39 votos contra 31 atribuídos ao senador Dário Berger e em voto em branco. Sua eleição foi defendida há várias semanas pelo ex-governador Eduardo Pinho Moreira, uma das principais lideranças do partido em Santa Catarina. Há meses que Maldaner viaja pelo Estado defendendo a candidatura.

Na manhã deste sábado (31), o presidente Mauro Mariani reuniu as principais lideranças em café da manhã, com os dois postulantes, buscando um acordo para evitar a disputa. Nenhum dos dois aceitou as propostas diversas apresentadas durante o encontro. Optaram pela disputa no Diretório.

Celso Maldaner exerceu três mandatos de prefeito de Maravilha e está no quarto mandato de deputado federal. No início da convenção estadual ele falou de seus vínculos com o partido: “Estou casado há 37 anos e há 39 sou filiado ao MDB. São duas alianças indestrutíveis.”

(Fonte: Coluna do Moacir Pereira/NSC Total)