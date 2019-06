A equipe do Schiavini/Guarani B venceu por 5 a 0 Cachimbo pela terceira rodada do Campeonato Interiorano da Série B. A partida ocorreu na tarde deste sábado, dia primeiro de junho, no campo da comunidade de Linha Guarani.

O primeiro tempo terminou em 3 a 0 para os donos da casa e os gols foram anotados por Indiomar (2x) e André. Na etapa complementar, Schiavini marcou mais duas vezes com Cadore e Gustavo, respectivamente.

Com o resultado, o Schiavini/Guarani B soma nove pontos na competição e assume provisoriamente a liderança da chave A. O Cachimbo fica na sétima posição sem pontuar em três jogos.

Schiavini jogou com: Mauro(Gean); Clovis(Renato), Douglas(Chan), Boiane e Titon(Xuxo); Marcelo, Cadore, Anderson e Mauricio(Vitor); Indiomar(Felipe) e André(Gustavo). Técnico, Gelsimar Coltro.

O Cachimbo, do técnico Cleomar Balbinot, jogou com Dani; Rick(Mateus), Cleiton , Gasperin e Ruan; Rodi(Vitor), Leco, Jean e Carlos(Vitinho); Dudi e Balbinot.

Arbitragem da partida foi de Wagner Risso, auxiliado por Douglas Garda e Rogério da Silva.

(Com informações do repórter André Krüger)

Na próxima rodada Schiavini enfrenta Oito de Maio, fora de casa. O Cachimbo recebe Pinhal.