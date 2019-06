Duas residências foram alvo de arrombamento e furto. O fato ocorreu na Linha Pinheiro, interior de Ipira. A Polícia Militar registrou a ocorrência neste sábado (01).

No local, os militares constataram que os ladrões furtaram vários objetos. As residências são usadas apenas no fim de semana. A proprietária informou que não ia no local há oito dias, não sabendo ao certo a data em que ocorreu a ação.

(Fonte: Grupo Magronada)