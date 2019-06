Concórdia Atlético Clube estreia com vitória na série B do Catarinense

O Concórdia Atlético Clube venceu o Inter de Lages na estreia da série B do Campeonato Catarinense. O placar de 2 a 0 foi construído na tarde deste sábado, dia primeiro, no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima.



Os gols do Galo do Oeste foram marcados por Brasão, aos 29 minutos do primeiro tempoi e Wendel, contra, aos 30 da etapa final.



Agora o time treinado por Nazareno Silva se prepara para ir a Criciúma enfrentar o Próspera, pela segunda rodada da competição, na quarta-feira, dia cinco.



Conforme informações, a partida foi assistida por um público de 287 torcedores, o que proporcionou uma renda de R$ 6.330,00.