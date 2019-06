Cinco pessoas ficaram feridas durante um acidente de trânsito registrado na tarde deste sábado, dia 1º, na BR-282 em Ponte Serrada.

A colisão entre uma Toytota SW4, com placas de Governador Celso Ramos, e um Renault Sandero, de Ponte Serrada, ocorreu pouco antes das 15 horas.

Pelas informações apuradas pelo Oeste Mais no local do acidente, um casal de idosos ocupava o veículo maior. O motorista estava com suspeita de fratura no membro superior e a passageira permanecia no interior do veículo aguardando atendimento das equipes de resgate.

Já no automóvel de passeio estavam três pessoas. O motorista, que é vereador de Ponte Serrada, e outras duas vítimas ficaram presas às ferragens. Sem feridos graves, as vítimas foram conduzidas ao hospital.

Logo após o acidente o trânsito ficou com o fluxo interrompido em ambos os sentidos da via até que as vítimas fossem resgatadas.

(Fonte: Oeste Mais)