Júri Popular aconteceu na sexta-feira, dia 31, no Fórum da Comarca de Concórdia.

Claudimar Luiz Suzin foi condenado a 14 anos, dois meses e 20 dias de prisão por tentativa de homicídio contra Rafael Vargas. A Sessão do Júri ocorreu na última sexta-feira, dia 31 de maio, no Fórum da Comarca de Concórdia.

Suzin foi denunciado por tentativa de homicídio ocorrido no dia três de setembro de 2017. Conforme os autos, a vítima, foi atingida na região do quadril. Mesmo ferido, o rapaz correu para procurar socorro. O disparo foi efetuado através de uma espingarda, que não foi apreendida. O autor do tiro foi enquadrado pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada.





Conforme os autos do processo, o delito em questão foi praticado em virtude de desavenças entre o agressor e a vítima.

Para o Ministério Público, o crime foi duplamente qualificado uma vez que foi praticado por motivo torpe e por meio que dificultou a defesa da vítima.

A sessão foi presidida pelo juiz Ildo Fabris Júnior. Na acusação, esteve o promotor Fabrício Pinto Weiblen e na defesa atuou o advogado Jivago Schulte Ulguim.

(Com informações do repórter André Krüger)