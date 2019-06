Após sair da estrada com o veículo, motorista caiu em barranco após tentar deixar o interior do carro.

Um homem de 34 anos ficou ferido em um acidente de trânsito, ocorrido na madrugada deste sábado, dia primeiro, na SC 155, entre Seara e Itá. O fato, atendido pelo Corpo de Bombeiros Militares, ocorreu por volta das 4h.



Conforme informações do Portal Aconteceu, foi uma saída de pista ocorrida na altura da comunidade de São Roque e envolveu um carro Mercedes C 180. Foi uma saída de pista e, conforme informações, o condutor, de iniciais A.L.L teria caído em um barranco de aproximadamente oito metros quando tentou sair do veículo, que já estava fora da pista.



A vítima foi levada para o Hospital São Roque com ferimentos leves na cabeça e escoriações pelo corpo.