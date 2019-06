Motivo é a preocupação com doenças que podem acometer os rebanhos.

Entidades do agronegócio de Santa Catarina emitiram manifesto pedindo o cancelamento de um evento internacional sobre suinocultura, marcado para ser realizado na capital do estado, Florianópolis, no ano que vem. A 26ª reunião da Sociedade Internacional de Veterinária Suína está prevista para ocorrer de 2 a 5 de junho de 2020.

A preocupação é que o evento levaria ao estado pessoas de todos os continentes, inclusive de regiões onde atualmente ocorrem casos de peste suína africana, peste suína clássica e influenza aviária e outras doenças.

O documento, encaminhado às autoridades federais e estaduais, afirma que o evento “tem relevância científica, mas acima da relevância do evento está o status sanitário de Santa Catarina e do Brasil”.

(Fonte: Canal Rural)