Fato ocorreu no fim da noite da sexta-feira, dia 31. Motorista, possivelmente ferido, evadiu-se do local.

Um motorista evadiu-se do local do acidente, possivelmente ferido, após capotar o veículo no fim da noite da sexta-feira, dia 31, em Concórdia. O fato ocorreu no trevo de acesso ao bairro dos Estados, no contorno norte.



Conforme informações de populares, o motorista, que estava sozinho no Chevette, placas de Concórdia, estava entrando no bairro, quando perdeu a direção e capotou às margens do contorno. Ele teria evadido-se do local e, conforme relatos, estaria com ferimentos na cabeça.



O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado, fez buscas nas redondezas para tentar localizar o motorista, possivelmente ferido, mas não achou ele.



Este capotamento ocorreu poucos minutos após a colisão frontal na Tancredo Neves. O que demandou muito trabalho para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.