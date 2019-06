Fato ocorreu no fim da noite da sexta-feira, dia 31.

Um homem, de 36 anos, ficou ferido em uma colisão frontal, ocorrida no fim da noite da sexta-feira, dia 31, em Concórdia. O fato foi registrado na Tancredo de Almeida Neves a poucos metros do posto Maxsul. Envolveram-se um Renault Logan e um VW Fox, ambos com placas de Concórdia.

A vítima, que ficou presa mecanicamente ás ferragens, era a única ocupante do Logan. O homem, cuja identidade não foi divulgada, foi socorrido consciente, queixando-se de dores e apresentava escoriações, ferimentos na cabeça e suspeita de traumatismo craniano. A suspeita é de que ele poderia estar dirigindo embrigado, uma vez que a Polícia Militar recebeu informações de que um homem estaria dirigindo um veículo com as mesmas características em direção ao centro de Concórdia. Ele foi retirado das ferragens e encaminhado ao Hospital São Francisco pelo Samu.

O outro veículo era ocupado por três pessoas, um casal e uma criança, de seis anos, que estava na cadeirinha e ficou levemente ferida e também foi conduzida para avaliação médica no HSF.

Este foi o segundo acidente ocorrido na Tancredo de Almeida Neves na noite da sexta-feira, dia primeiro. Poucas horas antes, próximo dessa colisão, um veículo invadiu o pátio de uma empresa e colidiu em outros que estavam estacionados.