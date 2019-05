Acidente ocorreu no pátio da empresa Agimax no bairro São Cristóvão

Cinco veículos foram atingidos em um acidente de trânsito com danos materiais por volta das 18h15 desta sexta-feira, 31 de maio. O fato ocorreu na rua Tancredo Neves, no pátio da empresa Agimax, no bairro São Cristóvão, em Concórdia . Um palio que fazia o sentido bairro/centro tentou desviar uma moto que entrava na pista, passou pela calçada e subiu o barranco do jardim da Agimax.

O veículo que perdeu o controle ao desviar a moto bateu em outro palio, que estava no estacionamento, e também em um chevette e um focus. Com a força do impacto, esses últimos carros atingiram um gol e um corsa que estavam estacionados ao lado. O motorista teve ferimentos leves e foi atendido pelos Bombeiros Voluntários no local da ocorrência.