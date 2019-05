Administração Municipal paga auxílio financeiro às famílias desde junho 2017, que sempre foi realizado dentro do prazo. Ainda, já sinalizou sobre o interesse de fazer acordo, mediante o oferecimento de um terreno para a edificação das residências atingidas.

A Administração Municipal de Concórdia é parte no processo sobre o deslizamento da rua Victor Sopelsa, que também atingiu moradores da Horácio Sandi, em 31 de maio de 2017. Juntamente com o proprietário da área, a Prefeitura de Concórdia divide as responsabilidades, pois está vinculada ao processo com base na alegação de que a administração passada não fiscalizou o aterro, deixando de cumprir com tais obrigações.

Assim, tem cumprido com todas as suas responsabilidades desde o ocorrido. Deposita em dia o auxílio financeiro para moradia, a todas as famílias, desde junho de 2017. A equipe da Administração Municipal tem cuidado do caso com toda importância que ele merece. Por mais de uma oportunidade, representantes dos moradores foram recebidos na prefeitura, em encontros com a presença do prefeito Rogério Pacheco e o vice, Edilson Massocco.

Uma intenção de acordo já foi apresentada, ainda em 2017, e decidida em conjunto com as outras duas partes (proprietário da área do aterro e moradores), inclusive com ata que está anexa aos autos. A prefeitura ofereceu uma área de terra para a reconstrução das residências atingidas. Entretanto, ainda aguarda um posicionamento das partes.

A Administração Municipal reconhece a legitimidade da mobilização iniciada na sexta-feira, 31, pelos moradores atingidos pelo deslizamento, mas aguarda posicionamento definitivo por parte da Justiça da Comarca de Concórdia, quanto a eventuais e possíveis ressarcimentos, que venham a ser atribuídos à municipalidade.

Texto da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Concórdia