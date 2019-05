A partir da próxima segunda-feira, 3 de junho, a vacina da gripe estará disponível para a população em geral. Nesta sexta-feira, 31 de maio, encerrou a campanha para os grupos prioritários e as doses excedentes serão disponibilizadas para quem tiver interesse. Em Concórdia vão ser oferecidas 900.

A enfermeira Ieda Schumann explica que as 900 doses foram dividas entre as 18 salas de vacinas. Ela esclarece que serão oferecidas apenas as vacinas que sobraram, ou seja, o Ministério da Saúde não mandou doses a mais para que toda a população seja contemplada.

Quem tiver interesse em receber a vacina de graça poderá procurar uma das 18 salas de vacinas de Concórdia. Como são disponibilizadas apenas as doses excedentes, é possível que pessoas fiquem na fila e nem todas consigam ser imunizadas.