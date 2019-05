Time joga em casa, no no Estádio Domingos Machado de Lima

A partida esta marcada para as 15h30. O treinador do Galo do Oeste, Nazareno Silva, concedeu entrevista coletiva na quinta-feira, dia 30, e ainda não definiu a equipe que iniciará a partida. Nasareno a afirma que vai esperar até às 19h, desta sexta-feira, dia 31, quando será divulgado o BID da CBF para saber se atletas que chegaram na ultima semana estarão liberados para a partida. “A princípio pretendo utilizar como base, o time que fez o jogo treino com a Chapecoense. Se houver mudança será de duas ou três peças”, ressalta o treinador.

O treinador Nazareno Silva destacou que o grupo é reduzido em algumas posições, mas a equipe se preparou para fazer uma boa estreia em casa diante do internacional de Lages.

O time que atuou contra os reservas da Chapecoense foi, Éder, André Luis, Gabriel Peres, Igor e Makeka, Tetê, Reinaldo, Wellington e Lucas, Tchelé e Brasão.

A arbitragem para o jogo foi definida em sorteio realizado na tarde da quinta-feira, dia 30, pela Federação Catarinense de Futebol. Apita o jogo Gustavo Ervino Bauermann auxiliado por Clair Dapper e Renato Erdmann. O 4ª árbitro será Fabiano Ferreira, o avaliador da arbitragem, Ângelo Rudimar Becker e o delegado da partida Gil Artifon.