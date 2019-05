Eles devem sair do local à noite, mas pretendem retornar no sábado

Famílias que residiam nas Ruas Horácio Sandi e Victor Sopelsa em Concórdia e perderam as casas no deslizamento que aconteceu há dois anos, estão mobilizados em frente à Prefeitura de Concórdia. Eles iniciaram um protesto na manhã desta sexta-feira, dia 31, e pretendem ficar até parte da noite. Também prometem voltar no sábado.

Os moradores não têm nada para comemorar, mas lembram que a sexta-feira, dia 31, é o aniversário de dois anos do deslizamento. Eles utilizam uma lona como abrigo e espalharam cartazes em frente ao centro administrativo para protestar.

As famílias também não concordam com o anúncio feito na quarta-feira, dia 29, na Prefeitura, sobre entrega da ordem de serviço para revitalização do terreno atingido pelo deslizamento. Eles argumentam que receberam a informação de que é possível que algumas das casas atingidas não sejam demolidas, e algumas famílias poderiam retornar. “Nós não queremos voltar a morar lá. Eu tenho medo, não volto e estou aguardando que peguem nossas casas”, afirma Lurdes Pereira Duarte, de 70 anos. “Eu morava lá há 24 anos, gostava do local, mas não tem como voltar e ficar tranquila. Quero minha casa de volta, mas não naquela rua”, solicita ela.

Os moradores também alegam que na página 100 da perícia feita na área, está descrito que todas as casas deveriam ser demolidas na Rua Horácio Sandi e que o local deveria ser transformado em área de interesse ambiental. “A gente só quer nossas casas. Queremos que nos paguem que aí a gente vai construir em outro lugar, não estamos de acordo em voltar para lá”, diz a moradora Lorena Lorenzetti. “Tenho 77 anos, meu marido 80, e apesar destes dois anos de espera, temos esperança de poder reconstruir nossa moradia”, ressalta ela.