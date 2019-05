A Câmara de Vereadores de Arabutã aprovou em segunda votação na noite desta quinta-feira, dia 30, o Projeto de Lei que autoriza a Prefeitura do Município a realizar um financiamento para iniciar a obra de pavimentação do acesso ao distrito de Nova Estrela .

O financiamento será de R$ 3 milhões por meio do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Com os recursos, será possível pavimentar três quilômetros de um total de sete.

O projeto foi elaborado ainda na gestão passada e os recursos serão garantidos através de financiamento que será pago em oito anos. A presidente do Legislativo Municipal, Isolde Ruppenthal, reconhece que a obra é muito aguardada pela comunidade local e desde a gestão passada ainda se discutia a pavimentação do trecho.

“A Câmara de Vereadores cumpriu com o seu papel de analisar o projeto do financiamento e fazer os devidos esclarecimentos. Agora, com a proposta aprovada, será possível iniciar a obra que irá contemplar a população de Arabutã e a comunidade de Nova Estrela”, explica.

Isolde espera que em curto espaço de tempo seja viabilizado o recurso para que a obra inicie com brevidade. Ela entende que o asfaltamento do local deve favorecer muito o desenvolvimento do Município e atender a demanda dos moradores de Nova Estrela.

Fonte: Câmara de Vereadores de Arabutã