Um Chevette, placas de Irani e uma Tracker, de Concórdia bateram de frente na noite desta quinta-feira, dia 30, na Rua Tancredo de Almeida Neves em Concórdia. Duas pessoas que estavam na Tracker ficaram presas mecanicamente no veículo. A colisão aconteceu por volta das 21h, na "curva do Morês". A equipe de resgate dos Bombeiros Voluntários e uma guarnição do SAMU fizeram o atendimento das duas pessoas no local e depois as encaminharam ao Pronto-Socorro do Hospital São Francisco. De acordo com as informações apuradas pelo Jornalismo da Aliança, chovia no momento do acidente. A Polícia Militar foi acionada para coordenar o trânsito e para apurar as causas do acidente.