Um deslizamento de terra aconteceu por volta das 17:30h, desta sexta-feira, dia 30, na Rua Osvaldo Zandavalli, em frente a Mecânica Zanella em Concórdia, em função da chuva. O material ficou sobre a calçada e sobre o acostamento da pista. Ninguém ficou ferido.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados e fizeram a verificação no local. Tanto o passeio, como parte da via, foram interditados para garantir a segurança das pessoas. De acordo com as informações da guarnição que atendeu a ocorrência, há possibilidades de novo deslizamento no local.

Outro deslizamento:

Outro ponto isolado é um trecho da Rua Marechal Deodoro, onde vários deslizamentos já foram registrados. Na manhã desta sexta-feira, algumas pedras caíram sobre a pista que dá acesso ao Estádio Domingos Machado de Lima.