A praça Anita Garibaldi, em Xavantina, vai sediar a quinta etapa da Liga Oeste de Futevôlei. Os jogos serão realizados nos dias 8 e 9 de junho. A previsão é de que pelo menos cinco duplas de Concórdia estejam competindo na referida etapa.

A temporada de futevôlei, no Oeste de Santa Catarina, foi aberta no dia 24 de fevereiro na sede do Campestre Piscina Clube, em Concórdia. Duplas de cidades como Itá, Saudades, Maravilha, Chapecó, Xavantina, Concórdia, Videira, Caçador estiveram participando. A dupla William Frimesa/André é uma das que devem estar competindo em Xavantina. Eles ficaram em terceiro lugar na etapa realizada em Xanxerê e em quinto, em Saudades.

