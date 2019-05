A chuva que caiu nesta quinta-feira, dia 30, provocou alagamentos em algumas comunidades e também em pontos do centro de Irani. De acordo com o vice-prefeito Marcelo Pegoraro, o levantamento já está sendo realizado para identificar os problemas mais críticos.

As equipes da Secretaria de Obras já estão trabalhando para recuperar algumas estradas do interior, com o objetivo de manter o trânsito de veículos e do transporte escolar.

Foram mais de 70 milímetros de chuva em Irani durante as últimas horas. Os Rios Jacutinga e Pingador transbordaram, provocando danos em estradas do interior. Em Linha Casagrande e Linha Vista Alegre os córregos também transbordaram. Na cidade o bairro mais atingido foi o Santo Antônio, onde houve alagamentos em pontos mais baixos.