Há três vagas disponíveis com salários que chegam a R$ 6,6 mil

A Prefeitura de Peritiba tem inscrições abertas, até nesta sexta-feira, dia 31, para um processo seletivo que tem o objetivo de contratar um engenheiro civil, um odontólogo e um auxiliar de Educação Básica. Os salários variam de R$ 1.513,64 a R$ 6.670,48. A carga horária será de 20h e 40 horas semanais.

As inscrições estão sendo realizadas somente pela internet, no endereço eletrônico www.nbsprovas.com.br, até as 17h desta sexta-feira, dia 31. O valor da taxa varia entre R$ 80,00 e R$ 100,00.

O edital com todos os detalhes do processo seletivo está disponível no site da Prefeitura, o www.peritiba.sc.gov.br.