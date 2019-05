O Departamento de Trânsito de Concórdia interditou novamente parte da Rua Marechal Deodoro, acima da antiga sede do SESC, para quem faz o sentido Estádio Municipal. A medida foi tomada no início da tarde desta quinta-feira, dia 30, pois há risco de novos deslizamentos no local.

De acordo com as informações repassadas pelo diretor do Departamento de Trânsito, Rudimar Vitto, algumas pedras já caíram sobre a via.