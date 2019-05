A partir da próxima segunda-feira, 3 de junho, a vacinação contra a gripe será disponibilizada para toda a população. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde. Até amanhã, 31 de maio, as doses serão aplicadas gratuitamente apenas para os grupos prioritários que são idosos com 60 anos ou mais, crianças com idade entre seis meses e menores de seis anos, mulheres até 45 dias após o parto, trabalhadores da saúde, povos indígenas, professores, portadores de doenças crônicas e funcionários do sistema prisional.

É importante esclarecer que não haverá vacina para toda a população. Serão oferecidas apenas as doses que restarem da campanha dos grupos prioritários, que encerra amanhã. A Vigilância Epidemiológica de Concórdia ainda não recebeu um comunicado oficial do Ministério da Saúde, portanto, não há como informar quantas doses serão disponibilizadas para o público em geral.