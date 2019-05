Os moradores das ruas Horácio Sandi e Victor Sopelsa que foram atingidos pelo deslizamento que ocorreu em 31 de maio de 2017 farão um protesto nesta sexta-feira, quando irá completar dois anos do desmoronamento. Nas redes sociais pedem apoio da comunidade para a mobilização que vai iniciar às 8h em frente à Prefeitura de Concórdia. No ano passado eles também fizeram um protesto na mesma data.

Elisângela Manfroi Bruniera diz que os moradores ficarão mobilizados durante todo o dia e estudam a possibilidade de passar a noite no local. Ela afirma que as famílias não concordam com o projeto de revitalização do local, em que a ordem de serviço foi entregue pelo governo municipal na última quarta-feira.

Segundo Elisângela, há um confronto de informações entre o laudo da perícia que foi determinada pela Justiça e o que diz o engenheiro da empresa que foi contratada (FGS Geotecnia) para fazer o pré-projeto para a recuperação da área pública. “Nesta semana participamos de uma videoconferência na prefeitura e o engenheiro nos explicou que será feita uma contenção e as casas debaixo poderão ser novamente habitadas. As de cima vão ser demolidas e posteriormente poderá ser construído. Porém, na página 100 da perícia diz que todas as casas da Horário Sandi deverão ser demolidas e o local ser destinado à área de interesse ambiental. Como um engenheiro faz um projeto que distorce o que a perícia concluiu?”, questiona.

Os moradores afirmam que a partir de agora vão se manifestar mais sobre este fato. “Nós não voltaremos lá e ninguém vai entrar para demolir as casas até que não se tenha um acerto. Passamos por momentos muito difíceis e alguns a mais não terá problema”, desabafa Elisângela.

Na opinião da moradora isso se tornou um problema de interesse da comunidade. “Não são somente as 18 famílias que estão sendo prejudicadas. Está sendo ocupado dinheiro público para um projeto que entendemos que não está de acordo com a perícia”, pontua.

Início das obras

A ordem de serviço foi entregue pela Prefeitura de Concórdia ontem, mas ainda não há data definida para os trabalhos iniciarem. A Justiça já autorizou a entrada no local que está interditado, mas é preciso elaborar o projeto executivo e o IMA terá que liberar as licenças ambientais. Serão investidos mais de R$ 6 milhões na revitalização.

O projeto prevê melhorias para liberar a passagem de veículos, tanto na rua Victor Sopelsa quanto na Horácio Sandi, construção de calçada para a circulação de pedestres e a edificação de muros de contenção para evitar novos deslizamentos. O prazo para conclusão é de 282 dias.

Sobre as indenizações

Uma ação corre na Justiça desde 2017 e o Judiciário ainda não definiu quem será responsabilizado por essa situação. O assessor Jurídico da Prefeitura de Concórdia, Filipe Stechinscki, diz que o Município aceita fazer acordo, desde que haja um entendimento entre todas as partes (prefeitura, moradores, Ministério Público e proprietários do terreno). Os proprietários do terreno que deslizou aguardam uma definição da Justiça.