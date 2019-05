A fase microrregional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina começou na manhã de hoje, 8h, na cidade de Itá e se estende até o dia 3 de junho, segunda-feira. Em disputa, o futsal masculino e feminino que assegura vagas na fase regional da citada competição. Concórdia está no grupo D no naipe masculino com os municípios de Itá, Ponte Serrada e Arvoredo; feminino, no C, com Itá, Passos Maia e Lindóia do Sul.

O futsal feminino de Concórdia joga hoje, 12h, contra Lindóia do Sul; masculino, 13h, com Ponte Serrada. Partidas no ginásio municipal de esportes Hermes Pierozan.

Classificam-se três equipes no naipe masculino e quatro no feminino. A fase estadual dos Joguinhos Abertos será de 19 a 27 de julho, em Rio do Sul.

Fonte:Fmec