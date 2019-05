A chuva forte que caiu na manhã desta quinta-feira, dia 30, em Concórdia, causou alguns transtornos. Pontos de alagamento foram registrados na área central da cidade. Houve acúmulo de água na Rua Dr. Maruri, em frente à rodoviária e em parte da Rua Marechal Deodoro, atrás do Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. O problema também aconteceu em trechos da Rua 29 de Julho. Em frente ao SER Sadia e a um mercado.



É possível notar que as bocas de lobo, da rede de água pluvial, não suportarem o excesso de água. Em alguns pontos também há lixo obstruindo a passagem da água.



Além dos pontos de alagamento, houve queda de uma árvore na Rua Victor Sopelsa, na região do Parque de Exposições. Na região, uma queda de barreira aconteceu na SC-390, em Peritiba.

Volume de chuva

Nas últimas horas Concórdia registrou 42,4 milímetros de chuva nesta quinta-feira, 30 de maio. As informações são do monitoramento on-line do Ciram/Epagri. A chuva começou por volta da meia-noite de hoje e a maior concentração foi no horário das 9h às 10h, quando foi registrado 23,8 milímetros de precipitação.