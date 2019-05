Ladrões invadiram uma casa que fica na Rua Tiradentes, em Ipira, na tarde de quarta-feira, dia 29. Eles levaram uma gaita, um televisor, um rádio e demais objetos da residência. De acordo com informações da Polícia, não havia ninguém em casa no momento do furto.



Os policiais pedem que a população fique atenta e caso alguém ofereça produtos para a venda. A Polícia Civil já está investigando o caso.