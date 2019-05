Um negócio que vai mexer com o mercado varejista do Sul do país. A Schumann Móveis e Eletro, que nasceu em Seara, fechou a compra da Multisom, loja especializada em eletrônicos, telefonia, informática e instrumentos musicais. O empresário André Schumann confirmou o negócio. Ele se reuniu com o proprietário da Multisom, Francisco Noveletto, na noite de ontem.

A Multisom tem mais de 80 lojas espalhadas por Santa Catarina e pelo Rio Grande do Sul. No ano passado faturou mais de R$ 400 milhões. O valor do negócio não foi informado. Com a compra da Multisom, a Schumann amplia a participação no segmento do varejo. A empresa fundada em Seara é especializada em móveis e eletrodomésticos e, assim como a Multisom, possui cerca de 80 lojas nos dois estados. A partir de agora, passa a atuar em outras áreas, já que a Multisom é especializada em tecnologia. “É um grande momento para mim e para a empresa”, disse, em tom de emoção, o empresário André Schumann.

A Multisom chegou a ter mais de 130 lojas, mas reduziu os negócios nos últimos anos, especialmente em Shoppings. A empresa atua em 50 cidades e tem cerca de 800 funcionários. A Schumann está em recuperação judicial, mas deve sair do regime especial em cerca de dois meses.

Sobre a Multisom

A Multisom é uma empresa varejista que iniciou suas atividades no ano de 1988, em Porto Alegre, atuando somente no ramo fonográfico. Com o passar dos anos, a Multisom se tornou uma das maiores lojas especializadas em eletrônicos, telefonia, informática e instrumentos musicais, oferecendo ampla linha de produtos. Hoje a Multisom possui mais de 80 filiais espalhadas pelos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O mix de produtos foi ampliado ao longo dos anos. Atualmente, a Multisom comercializa instrumentos musicais de cordas, como violões, guitarras, contrabaixos, violinos, entre outros; instrumentos musicais de sopro, como flautas, trompetes e saxofones; instrumentos musicais de percussão, como baterias e cajons; instrumentos musicais de teclas, como pianos e teclados; além de pedais, pedaleiras, amplificadores, caixas de som, microfones e diversos acessórios e suprimentos que formam a mais completa linha de produtos do país.

Fonte: Belos FM