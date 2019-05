A Vigilância Epidemiológica de Concórdia acompanha mais dois casos suspeitos de dengue em Concórdia. A informação foi divulgada na quarta-feira, 29 de maio, em reunião realizada na Sala de Situação de combate à dengue, envolvendo profissionais da saúde, entidades e a população em geral.

A doença já foi confirmada por exames particulares, mas para ser emitido um diagnóstico seguro é preciso uma análise mais específica do Lacen de Florianópolis. No início deste mês uma situação semelhante ocorreu em Concórdia . O exame realizado aqui apontou dengue, mas o resultado do Lacen descartou.

A coordenadora do Programa de Combate à Dengue em Concórdia, Mara Sampaio, diz que os casos apresentam sintomas da doença e indicam que foram importados, ou seja, contraídas fora de Concórdia. Como os pacientes foram atendidos na rede particular de saúde, o poder público não foi informado da suspeita, fato que pode comprometer o trabalho de contenção e prevenção, caso a suspeita se confirme.

Concórdia já foi declarada infestada no mês passado, devido ao número de focos, que atualmente 275. Na reunião realiza ontem também na reunião foram apresentadas alternativas para controle da proliferação do mosquito.

Além do cronograma de atividades da equipe de saúde no mês de junho, que percorre bairros e locais de possíveis criadouros, foi sugerida a aplicação mais incisiva da lei, com notificações e, em casos extremos, as multas para quem tiver condições de criadouros e for negligente quanto à eliminação dos mesmos.

Com informações de Lana Pinheiro, ASCOM Prefeitura de Concórdia