ACF derrota Fraiburgo e assume liderança do Catarinense Sub 20

Associação Concordiense de Futsal venceu Fraiburgo por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, dia 29, pela segunda rodada do Campeonato Catarinense sub 20. Com a vitória, Concórdia assumiu a liderança do Campeonato com seis pontos, a mesma pontuação de Joinville, mas sofreu apenas um gol, enquanto que o time do norte do estado sofreu dois.

O jogo foi de muita correria, de ambos os lados. ACF teve dificuldades no início da partida devido a forte marcação exercida por Fraiburgo. Mesmo assim a equipe concordiense criou várias chances de gols, mas acabou parando nas boas defesas do goleiro Gabriel. Numa delas Mazetto conseguiu abrir o placar.

Na etapa complementar, a movimenta continuou intensa mas aos poucos Concórdia foi tomando conta do jogo devido ao cansaço do time visitante. Mesmo assim só conseguiu ampliar para 2 a 0, com gol de Marquinhos, depois de muita insistência no ataque.

O jogo contra Florianópolis que deveria ser realizado nesta semana foi transferido. Com isso o próximo compromisso de Concórdia será dia 28 contra o Jaraguá Futsal em Jaraguá do Sul.

A Associação Concordiense iniciou a partida com Lucas, Flipinho, Mazzetto, França e Chilao. Entraram ainda Ike, Piva, Deivid, Biro, Luan, Arthur e Marquinhos.

(assessoria Imprensa ACF)