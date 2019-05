O condutor de um carro com placas de Concórdia, perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira, dia 29, por volta de 21:40h, na SC-283, próximo ao portal do Distrito de Santo Antônio. Uma mulher que estava de carona sofreu ferimentos leves.

De acordo com as informações apuradas no local, o motorista sofreu uma crise de tosse e isso fez com ele tenha perdido o controle do carro. O veículo bateu em galhos de árvores e em um palanque de concreto de uma cerca.

A mulher foi atendida o local pelos Bombeiros Voluntários e encaminhada ao Hospital São Francisco para avaliação médica. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e esteve o local para levantar informações sobre o acidente.