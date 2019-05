Uma colisão envolvendo carro e moto aconteceu na tarde destas quarta-feira, dia 29, por volta das 15h, na Rua Dr. Maruri, em frente ao Banco Sicoob. O condutor da moto sofreu escoriações e foi atendido no local por uma equipe dos bombeiros voluntários. Ele foi conduzido ao Hospital São Francisco.

A colisão envolveu um Corola e uma moto Biz, ambos com placas de Concórdia. Conforme as informações apuradas no local, o condutor do veículo estava estacionado em frente ao banco e ao sair, não percebeu que a moto estava na via, e ambos colidiram.

A Polícia Militar realizou o levantamento de informações para apurar as causas do acidente.