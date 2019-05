O prefeito de Piratuba, Olmir Benjamini, determinou, na tarde desta quarta-feira, dia 29, a instauração de uma sindicância para apuração de possíveis irregularidades em relação ao uso de um caminhão prancha da Prefeitura. Uma denúncia foi feita na Sessão da Câmara na última terça-feira, dia 28 , apontando suposto uso do caminhão, para transporte de máquina de uma empresa particular.

Os vereadores receberam fotos e um texto, que mostravam a máquina de uma empresa sendo transportada do interior de Ipira, até o município de Peritiba.



Confira a nota encaminhada pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Piratuba:

Em atenção à imprensa e à sociedade, em virtude de notícias veiculadas nesta quarta-feira (28), em plataforma de comunicação on line, sobre suposto uso de caminhão prancha do Município de Piratuba, placa MFT 8432, o qual teria sido flagrado transportando maquinário de empresa privada no dia 24/05/2019, por volta das 9hs, a Prefeitura de Piratuba, vem à público esclarecer que:



Assim que foi tomado ciência dos fatos relatados na referida reportagem, o prefeito Olmir Paulinho Benjamini (Blie), determinou imediata abertura de sindicância, na qual busca-se verificar a veracidade das informações, bem como, a circunstância de tal ocorrência, e ainda, a autoria de eventual irregularidade.



A Prefeitura de Piratuba evidencia que todas as medidas previstas em lei para o caso, estão sendo tomadas e que não medirá esforços para apurar a verdade.



A Administração Municipal de Piratuba, repudia veementemente todo e qual quer ato que leve a ilegalidade ou irregularidade no serviço público e em prova de tal afirmação, publicou na a Portaria Nº 252/2019, de 29 de maio de 2019, a qual determina imediata Instauração de Sindicância para apuração de supostas irregularidades.



Prefeitura Municipal de Piratuba-SC, 29 de maio de 2019.

Olmir Paulinho Benjamini – Prefeito Municipal