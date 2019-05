Ministério Público e Presidente da Câmara de Vereadores de Irani assinaram Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) garantindo a acessibilidade do prédio da Câmara até o dia 1º de setembro de 2020.

A obra será realizada em duas etapas. Em um primeiro momento, deverão ser regularizados até o dia 31 de dezembro deste ano, a acessibilidade do mobiliário, as vagas de estacionamento, os metais e as portas do banheiro para pessoas com deficiência e os lugares destinados às pessoas com deficiência na Plenária.

Em uma segunda fase, a totalidade do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Vereadores de Irani deverá cumprir as normas de acessibilidade, até o dia 1º de setembro de 2020.

O Promotor de Justiça Marcos De Martino, da 3ª Promotoria de Justiça de Concórdia, agradeceu o empenho e a dedicação do Presidente da Câmara de Vereadores de Irani, Wilson Zamarki e do Procurador da Câmara de Vereadores, Deivis Valer Ayroso, considerando que a regularização beneficiará toda a sociedade, independentemente de serem pessoas com deficiência ou não, pois gestantes, idosos e pessoas com algum tipo de lesão ou dificuldade temporária também terão mais facilidades no acesso ao prédio público.

Fonte: MP