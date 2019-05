O Delegado-Geral da Polícia, Paulo Norberto Koerich, e o Diretor de Inteligência da Polícia Civil, Alfeu Orben, divulgaram em coletiva de imprensa nesta terça-feira (28) os resultados estaduais da Operação Cronos 2, deflagrada em todo o país para cumprir mandados de prisão em aberto por homicídio e feminicídio.A Força-tarefa foi coordenada pelo CONCPC (Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil) e teve apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Em Santa Catarina, foram cumpridos 39 mandados de prisão, todos por homicídio, com a participação de 253 Policiais Civis. Segundo o Delegado-Geral, a operação é sinal de que "a Polícia está trabalhando e irá continuar a trabalhar para que as pessoas que praticam crimes e têm contas a prestar com a Justiça sejam chamadas a se explicarem."

Os municípios catarinenses em que foram realizadas prisões foram: São José (9), Joinville (7), Taió (5), Tubarão (3), Balneário Camboriú (3), Florianópolis (2), Caçador (2), Curitibanos (2), além de Concórdia, Laguna, Itajaí, Lages, Blumenau e Laguna, todos com uma prisão.

Em todo o Brasil, foram realizadas 937 prisões (881 mandados por homicídio e 56 de feminicídio).