A Administração de Irani está pedindo a colaboração dos moradores para manter a cidade limpa. A solicitação é para que lixo não seja depositado em espaços públicos e em terrenos baldios.

Restos de construção, madeira, cadeiras, latainhas, produtos plásticos e demais produtos já foram encontrados em local indevidos. O vice-prefeito de Irani, Marcelo Pegoraro, relata a preocupação com o problema. “Emitimos um comunicado solicitando a colaboração das pessoas. Temos registros de lixo em pontos de acesso à região do Contestado, também no Alto Irani e no Bairro Santo Marcon”, detalha. “Além de contaminar o meio ambiente, o lixo depositado em lugar indevido, pode causar entupimento de bueiros e outros transtornos”, destaca Pegoraro.

O vice-prefeito lembra que a coleta destes materiais de descarte é feita semanalmente. “Nas sextas-feiras a Prefeitura faz a coleta de lixo nas ruas, então é só deixar o material em frente às casas. Tanto o lixo, como os galhos de árvores”, explica.

Pegoraro também conta que a Vigilância Sanitária da Prefeitura está monitorando a situação e as pessoas que fazem o depósito de lixo em local indevido, podem ser punidas. Quem souber de casos de descarte em terrenos públicos, ou privados, ou ainda em praças e outros locais, pode denunciar para a Vigilância, na Prefeitura.