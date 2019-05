A Prefeitura de Concórdia entregou na manhã desta quarta-feira, 29 de maio, a ordem de serviço para que a empresa Seta Engenharia possa iniciar as obras de revitalização no terreno que deslizou entre as ruas Horácio Sandi e Victor Sopelsa. O mapa de risco prevê a remoção de 11 casas que foram afetadas. Serão demolidas nove na parte superior da Horácio Sandi e mais três na Victor Sopelsa. Não está prevista a retirada das sete casas que ficam na parte inferior da Horácio Sandi.

O projeto prevê melhorias para liberar a passagem de veículos, tanto na rua Victor Sopelsa quanto na Horácio Sandi, construção de calçada para a circulação de pedestres e a edificação de muros de contenção para evitar novos deslizamentos. A Justiça já autorizou a entrada no local que está interditado, mas a Seta Engenharia ainda precisa elaborar o projeto executivo e o IMA terá que liberar as licenças ambientais. Não há uma data definido para os trabalhos iniciarem na prática. O prazo para a conclusão dos serviços será de 282 dias.

O prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, explica que serão investidos mais de R$ 6 milhões na revitalização do local. O dinheiro foi repassado pelo governo federal e pode ser usado somente em área públicas. “Temos a situação das indenizações e estamos preocupados com isso, mas é uma ação em paralelo que envolve o proprietário da área, os moradores e a administração pública”, pontua. Segundo o prefeito, sem uma decisão judicial o Município não pode indenizar as casas que foram afeadas e nem as que serão retiradas para a execução das obras.

Rua Jordânia

A ordem de serviço assinada hoje também contempla a rua Jordânia, no bairro das Nações. A mesma empresa fará uma obra de contenção da via para prevenir novos deslizamentos. O investimento é de R$ 525 mil, com prazo de 84 dias para conclusão do serviço.